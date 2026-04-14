Califano si dimette dallo staff di Metrocity ci sarà un altro caso Merenda?
Gianluca Califano si è dimesso dallo staff del sindaco metropolitano facente funzione dopo circa tre mesi di incarico. La nomina, avvenuta il 13 gennaio 2026, lo aveva inserito nell’ufficio di supporto a Carmelo Versace, in continuità con il suo precedente ruolo di portavoce di un ex sindaco. Restano da capire eventuali sviluppi legati a questa decisione e se si tratti di un caso isolato o di un nuovo episodio simile a quello di un altro ex collaboratore.
Gianluca Califano è rimasto appena tre mesi nello staff del sindaco metropolitano facente funzioni. Individuato come componente dell’ufficio a supporto di Carmelo Versace con una nomina del 13 gennaio 2026 (in continuità con il precedente ruolo di portavoce di Falcomatà), l'ex consigliere.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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