Califano si dimette dallo staff di Metrocity ci sarà un altro caso Merenda?

Gianluca Califano si è dimesso dallo staff del sindaco metropolitano facente funzione dopo circa tre mesi di incarico. La nomina, avvenuta il 13 gennaio 2026, lo aveva inserito nell’ufficio di supporto a Carmelo Versace, in continuità con il suo precedente ruolo di portavoce di un ex sindaco. Restano da capire eventuali sviluppi legati a questa decisione e se si tratti di un caso isolato o di un nuovo episodio simile a quello di un altro ex collaboratore.