Alajbegovic prova a spaventare l’Italia | La Bosnia non si arrende mai Sarà una partita brutale e ci sarà casino dentro e fuori dallo stadio

Il calciatore bosniaco ha dichiarato che la Bosnia non si arrende e ha definito la partita contro l’Italia una sfida “brutale”, prevedendo momenti di tensione sia dentro che fuori dallo stadio. La gara, valida per i playoff, è stata annunciata con toni di sfida e di attesa da parte del giocatore, che ha parlato in vista dell’incontro decisivo.

Nico Paz Real Madrid, ormai non sembrano esserci più dubbi sul destino dell’argentino: prevista questa mossa in estate, Como avvisato Calciomercato Inter: all-in in estate su Diaby! L’assist può arrivare.da Salah! Effetto domino per accontentare Chivu, tutti i dettagli Tonali trascina l’Italia e incanta anche l’Europa: un top club è pronto a strapparlo al Newcastle! Ritorno in Serie A sempre più difficile, ultimissime Muharemovic sfiderà l’Italia con la sua Bosnia, e poi? Cosa dovremo aspettarci in estate per il futuro: la strada sembra tracciata. Rivelazione Pellegrino spiazza tutti: «Futuro? Io sono tranquillo. Ancora non so quanto tempo sarò a Parma». 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Alajbegovic prova a spaventare l’Italia: «La Bosnia non si arrende mai. Sarà una partita “brutale” e ci sarà casino dentro e fuori dallo stadio» Articoli correlati Alajbegovic l’eroe della Bosnia, martedì sfida l’Italia ma il futuro sarà in una big! Club di Serie A beffati?Alajbegovic l’eroe della Bosnia, martedì sfida l’Italia ma il futuro sarà in una big! Club di Serie A beffati? Conceicao non ha dubbi: «Liverpool? So... Pjanic su Bosnia Italia: «Stadio? Sarà una vera bolgia, i tifosi faranno un tifo infernale fino al fischio finale»Kolo Muani sceglie la Juve come priorità: il PSG non punta più su di lui, mentre dall’estero arrivano proposte… Calciomercato Roma, pazza idea Salah!...