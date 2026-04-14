Calhanoglu Galatasaray il suo agente Gordon Stipic rompe il silenzio | Speculazioni emerse ripetutamente ma ecco qual è la verità sul suo futuro all’Inter

L'agente di Calhanoglu, Gordon Stipic, ha rilasciato dichiarazioni riguardo alle voci di un possibile trasferimento al Galatasaray. Ha affermato che molte speculazioni sono state fatte nel tempo, ma ha precisato quale sia la situazione attuale del suo assistito, che milita nell'Inter. La sua dichiarazione si concentra esclusivamente sulla chiarezza rispetto alle notizie circolate senza entrare in dettagli ulteriori.

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