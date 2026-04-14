Calestano la frana di Ronzano peggiora e minaccia le abitazioni
Negli ultimi giorni, le intense piogge nell’Appennino Parmense hanno causato un peggioramento della frana di Ronzano, situata nel territorio di Calestano. La frana, attiva dalla fine di dicembre 2025, ha aumentato i rischi per le abitazioni vicine. Le autorità stanno monitorando la situazione, che si è aggravata a causa delle piogge recenti. Non sono stati segnalati danni immediati alle strutture, ma la stabilità del terreno resta preoccupante.
Le piogge degli ultimi giorni, che hanno interessato l'Appennino Parmense, hanno aggravato la situazione della frana di Ronzano, nel comune di Calestano, in movimento dalla fine di dicembre del 2025. Nel corso della giornata di oggi, martedì 14 aprile, è in corso una colata detritica di acqua e.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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