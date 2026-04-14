Calestano la frana di Ronzano peggiora e minaccia le abitazioni

Negli ultimi giorni, le intense piogge nell’Appennino Parmense hanno causato un peggioramento della frana di Ronzano, situata nel territorio di Calestano. La frana, attiva dalla fine di dicembre 2025, ha aumentato i rischi per le abitazioni vicine. Le autorità stanno monitorando la situazione, che si è aggravata a causa delle piogge recenti. Non sono stati segnalati danni immediati alle strutture, ma la stabilità del terreno resta preoccupante.