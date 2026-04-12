Un pericolo per le abitazioni e la Chiesa della Patrona una frana minaccia contrada Monalla

Una frana ha interessato la contrada Monalla poco prima di Pasqua, danneggiando alcune abitazioni e creando preoccupazione tra i residenti. Le autorità non hanno ancora avviato interventi di messa in sicurezza, mentre le condizioni della zona restano sotto osservazione. La frana minaccia anche la chiesa della Patrona, situata nelle vicinanze, e si attendono misure urgenti per mitigare i rischi.

Una frana ha colpito la zona provocando rischi per le famiglie. E' avvenuta prima di Pasqua e ancora gli interventi sono a zero. Così racconta Gianpiero Terranova che ha sollecitato da giorni, in testa la Protezione civile, a mettere in sicurezza contrada Monalla a Zafferia dove lo smottamento.🔗 Leggi su Messinatoday.it Leggi anche: Un pericolo per le abitazioni e la Chiesa dela Patrona, una frana minaccia contrada Monalla Codena come Niscemi, imponente frana minaccia le abitazioni. “Paesi tagliati fuori”Carrara, 18 febbraio 2026 – La frana di Santa Croce a Codena non sarà messa in sicurezza per mancanza di soldi.