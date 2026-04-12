Un pericolo per le abitazioni e la Chiesa dela Patrona una frana minaccia contrada Monalla

Una frana ha interessato la contrada Monalla prima di Pasqua, creando rischi per le abitazioni e la Chiesa della Patrona. Finora, non sono stati effettuati interventi di messa in sicurezza, lasciando la zona vulnerabile. La frana ha causato danni e preoccupazioni tra i residenti, mentre le autorità competenti non hanno ancora preso provvedimenti concreti per contenere il pericolo.

Una frana ha colpito la zona provocando rischi per le famiglie. E' avvenuta prima di Pasqua e ancora gli interventi sono a zero. Così racconta Gianpiero Terranova che ha sollecitato da giorni, in testa la Protezione civile, a mettere in sicurezza contrada Monalla a Zafferia dove lo smottamento.🔗 Leggi su Messinatoday.it Codena come Niscemi, imponente frana minaccia le abitazioni. “Paesi tagliati fuori”Carrara, 18 febbraio 2026 – La frana di Santa Croce a Codena non sarà messa in sicurezza per mancanza di soldi. SR88 riapre dopo la frana: una prova per Contrada e la forza della comunitàAvellino, 5 febbraio 2026 – La SR 88, la strada che collega Contrada e Forino, riapre finalmente al traffico.