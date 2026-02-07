Jonny Pescaglini, 25 anni di Lucca, si svela senza peli sulla lingua. Durante una recente intervista, il giovane concorrente di un talent ha raccontato come si sente davanti alle telecamere: “Quando ti rivedi in tv tremi. Tremi davvero”. E ha anche rivelato qualche dettaglio sulla sua vita privata, come il suo modo di mangiare la bistecca e il primo bacio con la sorella della sua ragazza.

«Quando ti rivedi in tv tremi. Tremi davvero». Jonny Pescaglini, 25 anni, lucchese, lo dice senza filtri, con quella sincerità che lo ha reso uno dei concorrenti più riconoscibili di MasterChef Italia, lo show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, in onda su Sky e in streaming su NOW. «La cosa che mi rende più felice è sapere di essere stato me stesso. Nei momenti belli e in quelli brutti. Rivedermi è stato come rivivere tutto, ma con emozioni ancora più forti». MasterChef, la grigliata di Jonny Pescaglini è cruda: per lui la gara si chiude. «Amo Valentina, sua sorella è stata la mia fidanzatina» Il suo percorso si è fermato giovedì 5 febbraio 2026, durante l’Invention Test. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Jonny Pescaglini: «La carne era cruda? Da noi si mangia così, la bistecca è il mio piatto. Il primo bacio? Alla sorella della mia ragazza»

