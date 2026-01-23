Le pagelle del superG di Kitzbuehel 2026 analizzano le performance degli atleti, con un focus su Odermatt, che si impone ancora in questa specialità, e altri protagonisti come Von Allmen, Haaser, Casse e Franzoni. Un resoconto dettagliato delle gare, evidenziando successi e delusioni, per offrire un quadro completo della competizione di venerdì 23 gennaio.

PAGELLE SUPERG KITZBUEHEL. Venerdì 23 gennaio 2026 MARCO ODERMATT 9.5: lo svizzero vince ancora e lo fa in superG, ormai un suo terreno di caccia abituale. Disputa una prova sensazionale fino alle ultime battute. Nel finale, invece, non è impeccabile e rischia di dilapidare il suo ampio margine che aveva costruito. Al netto di tutto questo il fuoriclasse svizzero sembra ampiamente tornato nella forma ideale e, di pari passo, ha ricostruito la giusta fiducia in vista, anche e soprattutto, dei Giochi Olimpici di Milano Cortina. 53a vittoria in carriera, ottava stagionale. Dominatore. FRANJO VON ALLMEN 8. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pagelle superG Kitzbuehel 2026: Odermatt beffa Von Allmen, Haaser si mangia le mani, Casse brilla, Franzoni questa volta no

LIVE Sci alpino, SuperG Kitzbuehel 2026 in DIRETTA: Casse e Innerhofer si guadagnano le Olimpiadi! Odermatt beffa Von AllmenSegui in tempo reale la gara di sci alpino SuperG a Kitzbühel 2026.

LIVE Sci alpino, SuperG Kitzbuehel 2026 in DIRETTA: Casse e Innerhofer ad un passo dalle Olimpiadi! Odermatt vince, Franzoni fuori dai 10Segui in tempo reale le gare di sci alpino a Kitzbuehel 2026, con aggiornamenti su Casse e Innerhofer vicini alle Olimpiadi.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Pagelle superG Tarvisio 2026: Sofia Goggia si sta tenendo del margine? Vonn più forte della natura; Pagelle superG Wengen: per Franzoni era questione di tempo, ora resti umile; Paris, meglio fermarsi?; Quanti soldi guadagna Giovanni Franzoni con la vittoria a Wengen? Montepremi sfizioso. E il jackpot di Kitzbuehel…; Pagelle discesa Tarvisio 2026: sorelle Delago fuori dal tunnel; allarme Sofia Goggia: ha perso scorrevolezza.

Super G Kitzbühel LIVE! Franzoni sogna la vittoria sulla Streifalm, Odermatt uomo da battere. La diretta scrittaKITZBÜHEL - Sesto Super G maschile della Coppa del Mondo 2025/26, atteso grande spettacolo sulla Streifalm nel tempio dello sci alpino. Giovanni Franzoni sogna ... eurosport.it

Quando lo sci alpino oggi in tv, superG Kitzbuehel 2026: orario, startlist, streamingLa leggendaria Streif, dopo l'assaggio dei due giorni di prove cronometrate in vista della discesa di domani, apre ufficialmente i battenti per ... oasport.it

Le pagelle di Napoli-Sassuolo 1-0: neroverdi generosi, ma ancora a secco di reti x.com

Franzoni trionfa nel superG di Wengen: prima vittoria in Coppa del Mondo per l’azzurro https://www.calciomagazine.net/franzoni-vittoria-superg-wengen-coppa-del-mondo-238288.html_unique_id=696a5d4c25f6e - facebook.com facebook