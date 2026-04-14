Calciomercato | Palestra Parisi o Bellanova? L’esterno Made in Italy che farebbe al caso del Milan

Il mercato estivo del Milan si concentra sulla ricerca di un esterno italiano per rinforzare le fasce. Tra i nomi sul tavolo ci sono Parisi, Bellanova e Palestra, tutti considerati come possibili soluzioni per il reparto offensivo e difensivo. La scelta del club riguarda tre profili diversi, con l’obiettivo di migliorare la rosa senza ricorrere a giocatori stranieri. La decisione finale sarà presa nelle prossime settimane, in base alle trattative e alle valutazioni tecniche.

La stagione non è ancora finita, ma il Milan ha già avviato le prime riflessioni in vista della prossima annata. Oltre al reparto offensivo, sotto osservazione ci sono le corsie esterne, considerate un’area in cui intervenire per aumentare qualità, profondità e alternative tattiche. La dirigenza valuta con attenzione alcuni profili italiani, scelta che avrebbe una doppia valenza: tecnica e regolamentare. In caso di qualificazione alla Champions League, la lista UEFA impone la presenza di almeno quattro calciatori azzurri e quattro cresciuti nel vivaio. Attualmente la rosa rossonera conta solo Gabbia, Bartesaghi e Torriani tra gli italiani. Da qui l’idea di intervenire su un esterno “Made in Italy”.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato: Palestra, Parisi o Bellanova? L’esterno Made in Italy che farebbe al caso del Milan Calciomercato Milan, Tare pensa al colpo che farebbe impazzire tutti e rosicare mezza ItaliaAl quarto piano di 'Casa Milan' c'è già enorme fermento in vista della prossima sessione estiva di calciomercato: c'è un Milan da rinforzare, in... “Finanza a servizio del Made in Italy”: a Napoli la terza edizione del convegno IPE in occasione della giornata di celebrazione del Made in ItalySi terrà il 15 aprile, presso l’Aula Magna dell’IPE in Via Pontano 36, il convegno “Finanza a servizio del Made in Italy”, terzo incontro del ciclo...