Calciomercato Milan Tare pensa al colpo che farebbe impazzire tutti e rosicare mezza Italia

Il Milan sta preparando il prossimo calciomercato estivo con l’obiettivo di rinforzare la rosa con calciatori di livello internazionale, poiché si prevede la partecipazione a una competizione europea. Tra le possibili mosse, si parla di un colpo che potrebbe suscitare grande scalpore e rovinare i piani di molte squadre italiane. La dirigenza lavora per definire le strategie di mercato e individuare i profili più adatti.

Al quarto piano di 'Casa Milan' c'è già enorme fermento in vista della prossima sessione estiva di calciomercato: c'è un Milan da rinforzare, in maniera adeguata - tanto in termini numerici quanto in quelli qualitativi - per la stagione 2026-2027. Quella che, con tutta probabilità, segnerà il ritorno del Diavolo in Europa. Con la dirigenza che, ovviamente, si auspica di rientrare dalla porta principale, quella della Champions League. Il lavoro da fare è tanto, le zone di intervento numerose. PROSSIMA SCHEDA Si prevedono nuovi acquisti in ogni reparto, eccezion fatta per la porta, dove resteranno i portieri attualmente in organico. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Tare pensa al colpo che farebbe impazzire tutti e rosicare mezza Italia Articoli correlati Gila il colpo in difesa? Tare ci pensa sempre: il punto sul calciomercato del MilanCalciomercato Milan, i rossoneri entrano nel vivo della loro stagione che sarà cruciale anche per il futuro del club. Calciomercato Milan, Tare pesca in Spagna: doppio baby colpo! Quali giocatori potrebbero sbarcare in ItaliaCalciomercato Milan, Tare pesca in Spagna: doppio baby colpo! Quali giocatori potrebbero sbarcare in Italia Girelli lascia la Juventus Women?... CALCIOMERCATO Milan: Colpo Chiuso! Affare Lampo! Tare Shock su Magnan! Aggiornamenti e contenuti dedicati a Calciomercato Milan Temi più discussi: Milan, il pallino di Tare resta Milinkovic-Savic. Ma...; Gila il colpo in difesa? Tare ci pensa sempre: il punto sul calciomercato del Milan; Milan, Tare scatenato: chiuso il primo colpo estivo; Calciomercato Milan ritorno di fiamma a sorpresa | ecco il nome in attacco. Milan, Tare scatenato: chiuso il primo colpo estivoIl Milan lavora per rinforzare la rosa e i rossoneri avrebbero praticamente chiuso una operazione importante a centrocampo ... calciomercatonews.com Sogno Milinkovic-Savic per il Milan, Tare e Allegri spingono per riportarlo in ItaliaStando a quanto affermato da TuttoSport il Milan sarebbe sulle tracce di Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista ex Lazio ora in forza all’Al-Hilal. Il classe 1995 ha un contratto fino al giugno del ... calciomercato.it #Calciomercato #Milan, #Tare prova a replicare il colpo #Jashari: occhi puntati su questo talento - facebook.com facebook #Calciomercato @acmilan, #Tare prova a replicare il colpo #Jashari: occhi puntati su questo talento - #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #transfers x.com