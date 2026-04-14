A fine stagione, il difensore portoghese lascerà il Bayern Monaco a parametro zero. La sua esperienza e versatilità lo rendono un possibile obiettivo per il Milan, che potrebbe approfittare della situazione. Sul fronte del calciomercato, le trattative tra i rossoneri e il club bavarese si intensificano, con l’obiettivo di rafforzare la rosa. La possibilità di un trasferimento si fa sempre più concreta in vista delle prossime settimane.

Il mercato degli svincolati può regalare occasioni preziose e il nome di Raphael Guerreiro potrebbe finire nei radar del Milan. Con una nota ufficiale del 30 marzo, il Bayern Monaco ha comunicato che il contratto dell’esterno classe 1993 non verrà rinnovato. Dal prossimo 30 giugno sarà libero di firmare a parametro zero. Arrivato nel 2023 dal Borussia Dortmund, il portoghese chiude l’esperienza bavarese con 89 presenze e 12 gol, contribuendo alla conquista di una Bundesliga (che con ogni probabilità diveneranno 2 prima del suo addio) e di una Supercoppa di Germania. In questa stagione, spesso impiegato anche da centrocampista, ha segnato 5 reti e servito 3 assist in poco più di mille minuti.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato, occasione Guerreiro a parametro zero: si scalda l’asse Milan-Bayern Monaco

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