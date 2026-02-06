Calciomercato Inter LIVE | Il Bayern Monaco punta su Bisseck Spunta l’idea Lorenzo Pellegrini a parametro zero
Il calciomercato dell’Inter si scalda con alcune novità. Il Bayern Monaco si interessa a Bisseck, mentre tra le idee in circolazione c’è anche quella di portare Lorenzo Pellegrini a parametro zero. La finestra di mercato resta aperta e le trattative continuano a muoversi, con incontri e indiscrezioni che tengono i tifosi sulla corda.
Il Bayern Monaco piomba su Bisseck. L'idea McKennie e i tempi di recupero di Barella e Calhanoglu
Questa mattina si sono fatte insistenti le voci su un interesse del Bayern Monaco per Bisseck.
Calciomercato Inter, dalla Germania convinti: il Bayern Monaco su Bisseck
Dopo il mercato invernale ancora caldo, le voci non si placano.
