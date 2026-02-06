Calciomercato Inter LIVE | Il Bayern Monaco punta su Bisseck Spunta l’idea Lorenzo Pellegrini a parametro zero

Il calciomercato dell’Inter si scalda con alcune novità. Il Bayern Monaco si interessa a Bisseck, mentre tra le idee in circolazione c’è anche quella di portare Lorenzo Pellegrini a parametro zero. La finestra di mercato resta aperta e le trattative continuano a muoversi, con incontri e indiscrezioni che tengono i tifosi sulla corda.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. 🔗 Leggi su Internews24.com

Questa mattina si sono fatte insistenti le voci su un interesse del Bayern Monaco per Bisseck.

Calciomercato Inter, dalla Germania convinti: il Bayern Monaco su Bisseck

Dopo il mercato invernale ancora caldo, le voci non si placano.

