Nel calciomercato, tre grandi club sono interessati a Sandro Tonali, centrocampista italiano classe 2000. Il giocatore, che ha militato nel Milan dal 2020 al 2023, potrebbe passare al Newcastle, che ha fatto una richiesta molto alta per la sua cessione. La trattativa è in corso e il club inglese ha stabilito un prezzo shock per il trasferimento.

Sandro Tonali, centrocampista italiano classe 2000, è stato un punto di forza del Milan per tre stagioni, dal 2020 al 2023. Il numero 8 della Nazionale Italiana, con la maglia rossonera, ha totalizzato 130 partite, segnato 7 gol, fornito 13 assist e vinto lo Scudetto del 2022. Il 30 luglio 2023, quindi, la cessione al Newcastle per circa 61 milioni di euro, più 4 di bonus e il 10% di un'eventuale, futura rivendita. Calciomercato, l'ex Milan Tonali via da Newcastle? Potrebbe però restare in Inghilterra La sua prima stagione nei 'Magpies', per le note vicende extra-campo (squalifica di 10 mesi per aver scommesso su eventi sportivi, incluse partite di calcio, su piattaforme illegali), è durata poco ed è stata dura. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato, tre top club su Tonali: il Newcastle chiede una cifra shock per la cessione

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