Calciomercato Milan ancora speranze per Vlahovic? Le parole di Comolli lasciano tutto aperto

Il calciomercato del Milan si concentra sulla possibile acquisizione di Dusan Vlahovic, attaccante serbo classe 2000 in scadenza di contratto con la Juventus. Le dichiarazioni di un dirigente legato alle trattative lasciano aperte diverse possibilità, mantenendo vivo l’interesse per il giocatore. La situazione contrattuale del calciatore e le voci di mercato continuano a alimentare discussioni tra tifosi e addetti ai lavori.

Si è parlato molto, negli ultimi mesi, della possibilità di vedere Dusan Vlahovic al Milan nella sessione estiva di calciomercato. L'attaccante serbo, classe 2000, è infatti in scadenza di contratto con la Juventus e Massimiliano Allegri, tecnico dei rossoneri, gradirebbe molto riaverlo alle sue dipendenze a Milano dopo averlo allenato già in bianconero. La passata stagione il Milan non ha voluto avanzare offerte su Vlahovic poiché, tra costo di cartellino, stipendio e commissioni, l'affare avrebbe raggiunto dimensioni economiche inaccettabili per i parametri del club meneghino. Ora, però, un bomber come l'ex Fiorentina potenzialmente gratis e con stipendio ridotto solleticherebbe gli appetiti del Diavolo e di Allegri.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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