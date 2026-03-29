Vlahovic Milan pista ancora aperta | tutto passa dalla trattativa di rinnovo con la Juventus Le ultimissime
Il club rossonero mostra interesse per l’attaccante, ma tutto dipende dalla trattativa in corso con la Juventus per il rinnovo di contratto. La possibilità di trasferimento rimane aperta, mentre si attendono sviluppi sulla negoziazione tra il giocatore e la società bianconera. La situazione resta sotto osservazione, senza che siano stati definiti accordi o scadenze ufficiali.
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