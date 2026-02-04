Matteo Moretto rivela che il Milan sta lavorando al rinnovo di Leao. Poi, si parla anche di possibili arrivi di Kostic e Vlahovic, che potrebbero vestire rossonero nella prossima stagione. Il giornalista spiega che il club sta cercando di mettere a posto le trattative e che ci sono buone possibilità di vedere alcuni di questi giocatori in maglia Milan già in estate.

Matteo Moretto, giornalista sportivo esperto di calciomercato, ha fatto il punto - in un video pubblicato sul canale 'YouTube' di Fabrizio Romano - sulle mosse che il Milan ha intenzione di fare nella prossima sessione estiva. Nei mesi a venire, intanto, potrebbero già esserci novità sul rinnovo di contratto di Rafael Leão. "Leão ha il contratto in scadenza nel 2028. Le parti stanno già trattando e c'è la volontà di arrivare ad un accordo per il prolungamento. Vedremo poi se in estate arriveranno offerte per il portoghese", ha detto Moretto, il quale, dunque, ha fatto intendere come il numero 10 rossonero possa - in presenza di un'offerta shock - anche essere venduto, nonostante tutto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Moretto: “Il rinnovo di Leao. Poi Kostic e Vlahovic: vi dico tutto”

Approfondimenti su Calciomercato Milan

Il calciomercato del Milan non si ferma.

Secondo le ultime informazioni di Moretto, il Milan sta pianificando un contatto diretto con Kostic del Partizan per avvicinarsi alla possibile acquisizione.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

MERCATO MILAN, SI SBLOCCA VLAHOVIC OCCHIO ANCHE A DOVBYK RABIOT SI COMPLICA

Ultime notizie su Calciomercato Milan

Argomenti discussi: Calciomercato Milan, Moretto: La Juventus sapeva dei problemi di Mateta; Calciomercato Milan, Moretto: Disasi è il profilo scelto per la difesa, la formula; Calciomercato Milan, Moretto: Primi contatti per Aké, la situazione e va su Goretzka; Calciomercato Milan, Romano e Moretto con le ultime su Aké: Discorso che può evolversi.

Moretto su Nkunku: Voleva restare al Milan, ma il trattamento che ha ricevuto ha fatto scricchiolare i rapporti tra le parti. In estate...Matteo Moretto, intervenuto in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha parlato così di Nkunku e Fullkrug: NKUNKU: Nkunku poteva andare via in questo mercato ... milannews.it

Moretto racconta l'affare Mateta: Il Milan ha iniziato a trattarlo ad inizio gennaio. Poi...Matteo Moretto, intervenuto in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha parlato così dell'affare saltato per l'arrivo al Milan di Jean-Philippe Mateta: Mateta ... milannews.it

#Calciomercato #Milan, Romano: "#Jimenez al Bournemouth, riscatto in settimana: le cifre" - facebook.com facebook

Calciomercato Milan, Tare: "Mateta saltato per un problema fisico" #SkySport #Milan #Tare #Mateta x.com