Lobotka Juve lo slovacco valuta l’addio | lascerebbe il Napoli solo a queste condizioni Le ultimissime

Stanislav Lobotka, centrocampista slovacco del Napoli, sta considerando un possibile trasferimento e valuta l’ipotesi di lasciare la squadra solo se verranno rispettate alcune condizioni. La Juventus è tra le società interessate a monitorare la vicenda, mentre il giocatore sembra aperto a cambiare aria, ma solo in presenza di parametri specifici. La situazione resta in evoluzione e suscita attenzione tra gli addetti ai lavori.

Lobotka Juventus: il centrocampista sta valutando di cambiare aria, ma lascerebbe Napoli solo a queste condizioni. Le ultimedi Redazione JuventusNews24Lobotka Juventus: lo slovacco sta valutando seriamente di lasciare Napoli, ma solamente a queste condizioni. Lobotka Juve, per Spalletti lo slovacco è il profilo ideale per rafforzare il centrocampo. Le ultime sulla possibile trattativadi Redazione JuventusNews24Lobotka Juve, Spalletti ha scelto lo slovacco come profilo ideale per rafforzare il reparto mediano del campo. Il Napoli immagina un futuro senza Lobotka: come e perché può spedire lo slovacco alla Juventus di SpallettiA fine stagione il Napoli potrebbe decidere di privarsi di Lobotka per almeno tre ragioni: Spalletti lo accoglierebbe con piacere alla Juventus ... Lobotka può rinnovare e salutare il Napoli. Spalletti farebbe di tutto per averlo alla JuventusL'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno fa un punto su quelli che sono i rinnovi di contratto previsti in casa Napoli, in particolare il. Cassano: "Lobotka raggiungerà Spalletti alla Juve. Ho una considerazione su Conte"