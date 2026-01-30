Calciomercato Juve il punto sul centravanti | virata su Zirkzee

La Juventus accelera sul mercato in attacco. Dopo aver perso El-Nesyri e Mateta per motivi diversi, i bianconeri cercano ancora un centravanti. Ora puntano su Zirkzee, cercando di chiudere il prima possibile per rinforzare l’attacco prima della fine della sessione di mercato.

Sfumati ormai per ragioni diverse sia El-Nesyr i che Mateta, la Juventus deve affrettarsi per aggiungere il tanto desiderato innesto nel reparto offensivo. Non sarà semplice, visti anche i soli due giorni in cui il direttore sportivo Marco Ottolini potrà operare, ma mai dire mai, dato che proprio nelle ultime ore di mercato le possibilità sono spesso le più concrete. I motivi dei mancati arrivi. Dopo esser stati a lungo vicini, almeno in base a quanto riportato, a vestire la prestigiosa maglia bianconera, né Jean-Philippe Mateta, né Youssef El-Nesyri arriveranno a Torino in questo mercato invernale.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Approfondimenti su Calciomercato Juve

Luca Marchetti, noto esperto di calciomercato di Sky, ha analizzato le ultime novità relative alla Roma, concentrandosi sui possibili acquisti di Raspadori e Zirkzee.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Calciomercato Juve

Argomenti discussi: Juve ecco En-Nesyri. Può arrivare già oggi, ma è solo l'inizio...; Juve, c'è l'ipotesi di un ritorno per l'attacco; Le notizie di calciomercato del 21 gennaio 2026: Mateta si allontana dalla Juventus; Juve, attaccante last minute: Zirkzee, Chiesa, Mateta, chi ha più chance di arrivare.

Pagina 1 | Rinnovo Maignan e difesa dall'ex Juve a Mister X: Milan, il punto sul mercatoLa situazione sul prolungamento contrattuale del francese e tutte le idee per rinforzare il reparto difensivo: spunta un'occasione dell'ultimo momento ... tuttosport.com

Calciomercato live: Juve tra Zirkzee e Kolo Muani. Colpo Milan: intesa col Crystal Palace per MatetaI bianconeri insistono con Tottenham e Psg per il francese ma riaprono il canale con il Manchester United per l’ex Bologna. Sorpasso Inter per Norton-Cuffy. lastampa.it

Calciomercato Juve LIVE: Mateta vicinissimo al Milan. Pedro Felipe in prestito al Sassuolo - facebook.com facebook

Calciomercato #Juve Chi è in vantaggio sulla fascia destra x.com