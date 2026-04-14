Nel calciomercato della Juventus, si intensificano le possibilità di addio di Openda e David, con segnali che indicano una loro prossima separazione dalla squadra. Contestualmente, si sono delineate novità riguardo al rinnovo contrattuale di Vlahovic, con aggiornamenti forniti da un esperto di mercato. La situazione si evolve con continuità, mantenendo alta l’attenzione sulle decisioni future dei giocatori e sulla strategia dei bianconeri.

di Francesco Spagnolo Calciomercato Juve, Openda e David sempre più vicini a salutare i bianconeri. E Aghemo ha fatto il punto anche sul futuro di Vlahovic. Il panorama dei trasferimenti in Serie A sta entrando nel vivo, con i radar dei principali esperti puntati sulle manovre della Continassa. Le ultime indiscrezioni portano la firma di Paolo Aghemo, giornalista di Sky Sport, che ha analizzato le possibili rotazioni offensive che caratterizzeranno il prossimo calciomercato della Juve. La strategia bianconera sembra infatti legata a un delicato equilibrio tra colpi in entrata e cessioni eccellenti, necessarie per finanziare i nuovi innesti. QUI: CALCIOMERCATO JUVE, TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE Tuttavia, prima di affondare il colpo su nuovi obiettivi, la dirigenza deve sciogliere i nodi legati alla rosa attuale.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, gli addii di Openda e David sono sempre più probabili. E ci sono novità anche sul rinnovo di Vlahovic. Le ultime

Ultimissime Juve LIVE: Openda sempre più ai margini, novità sul rinnovo di Vlahovicdi Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale.

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