Calciomercato Juve LIVE | ci siamo per En-Nesyri | possibili gli addii di Vlahovic e Openda I nomi sondati per la fascia

Segui con attenzione le ultime novità sul calciomercato della Juventus. In questo aggiornamento, analizziamo le trattative in corso, tra cui l’eventuale acquisto di En-Nesyri e i possibili addii di Vlahovic e Openda. Restiamo aggiornati anche sui nomi sondati per rinforzare le fasce e sulle indiscrezioni ufficiali e non. Continua a leggere per avere un quadro completo delle operazioni in atto.

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore generale Comolli, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Luciano Spalletti. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve LIVE: ci siamo per En-Nesyri: possibili gli addii di Vlahovic e Openda. I nomi sondati per la fascia Calciomercato Juve, tutti i nomi per la fascia destra sondati dalla dirigenza. Ottolini valuta i profili migliori: il punto della situazioneLa dirigenza della Juventus sta valutando diverse opzioni per rafforzare la fascia destra, analizzando profili sia in Serie A che in Liga. Ultimissime Juve LIVE: idea Juanlu Sanchez per la fascia, intesa col Fenerbahce per En-NesyriLe ultime notizie sulla Juventus aggiornate in tempo reale, con focus su possibili novità di mercato e aggiornamenti su Juanlu Sanchez e En-Nesyri. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Argomenti discussi: En-Nesyri vuole spazio per giocare: continua la sfida Juve-Napoli; Le notizie di calciomercato del 15 gennaio 2026: Juve su Fortini, Roma su Zirkzee. Asta per Frattesi; Ora la Juve ci crede: pronti due colpi per Spalletti, ma occhio alle sorprese (anche in uscita); Calciomercato, la Juve ha scelto Mateta e pensa anche a Maldini. La Premier su Lucca. Calciomercato live: Juve, il giorno di En-Nesyri. Inter, torna Perisic. Il Napoli accoglie GiovaneIl ds bianconero Ottolini è a Istanbul per chiudere l’acquisto del centravanti del Fenerbahce. Nerazzurri vicini all’esterno croato. E Conte, dopo aver perso ... lastampa.it Calciomercato live: Juve, missione per En-Nesyri. Toro su Jappert. Napoli, Lucca va al ForestIl ds bianconero Ottolini in Turchia per convincere il Fenerbahce, intanto valuta Gboho pupillo di Comolli. I granata inseguono un centrale. Il centravanti ... lastampa.it Calciomercato Napoli, visite per Giovane in attesa della Juve - facebook.com facebook Calciomercato in diretta: Inter, vicino il ritorno di Perisic. La Juve aspetta En-Nesyri x.com

