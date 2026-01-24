Ultimissime Inter LIVE | Palacios vicinissimo all’Estudiantes vittoria travolgente col Pisa Pio Esposito blindato

Benvenuti alle ultime notizie in tempo reale sull'Inter. Qui troverete aggiornamenti recenti, tra cui l'avvicinamento di Palacios all’Estudiantes, la recente vittoria contro Pisa e le novità su Pio Esposito. Restate con noi per rimanere informati sulle tematiche più rilevanti riguardanti la squadra nerazzurra, con un aggiornamento puntuale e accurato delle notizie del giorno.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di SABATO 24 GENNAIO. Mercato Inter, Palacios ad un passo dall’Estudiantes: formula e dettagli dell’operazione. Mercato Inter, trattativa avanzata per il prestito di Palacios all’Estudiantes: c’è fiducia per la chiusura positiva dell’operazione Inter Pisa, rimonta travolgente a San Siro: Dimarco show e masterclass di Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com

