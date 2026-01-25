Calciomercato Inter Tomas Palacios verso l’Estudiantes | quando arriverà la firma del centrale

Tomas Palacios si appresta a trasferirsi dall'Inter all’Estudiantes, in Argentina. Il trasferimento è prossimo alla conclusione e si attende l’annuncio ufficiale, con la firma del contratto che formalizzerà il passaggio del difensore centrale. La trattativa sembra ormai definita, rappresentando un passo importante nella carriera del giocatore e nel mercato del club argentino.

Inter News 24 Calciomercato Inter, Tomas Palacios è pronto al trasferimento: il difensore mancino si trasferisce in Argentina all’Estudiantes. Il mercato in uscita della Beneamata fa registrare un’importante accelerazione nelle ultime ore. Tomas Palacios, il promettente difensore centrale argentino classe 2003 arrivato a Milano con l’etichetta di potenziale erede della tradizione dei grandi centrali sudamericani, è ormai a un passo dal vestire la maglia dell’ Estudiantes de La Plata. Il calciatore, noto per la sua stazza imponente e la capacità di impostare l’azione con il piede sinistro, era stato prelevato dai nerazzurri nell’estate precedente, ma lo spazio ridotto sotto la guida di Cristian Chivu ha suggerito un ritorno in patria per maturare esperienza. 🔗 Leggi su Internews24.com

