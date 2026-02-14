Calciomercato Inter Comuzzo nel mirino di Ausilio? La posizione del DS nerazzurro è una sentenza

Piero Ausilio ha deciso di non acquistare Pietro Comuzzo della Fiorentina, anche se il giovane centrocampista interessa all’Inter. La scelta del dirigente nerazzurro deriva dalla volontà di puntare su altri profili e di non sovraccaricare la rosa con ulteriori giovani promesse. Nei giorni scorsi, Comuzzo è stato al centro di alcune voci di mercato, ma l’Inter ha preferito rimanere ferma, considerando le proprie priorità. La società nerazzurra ha già in programma di rafforzare il reparto in altre direzioni, lasciando il giocatore viola fuori dal mirino.

Inter News 24 Calciomercato Inter, Piero Ausilio non ha nessuna intenzione di sostituire l'eventuale partenza di Bisseck con Pietro Comuzzo della Fiorentina. Mentre San Siro si prepara a vibrare per il Derby d'Italia, il calciomercato Inter non smette di tessere la sua tela tra rumors e smentite. Al centro delle voci c'è Yann Bisseck, il gigante tedesco che con Cristian Chivu è passato da scommessa a pilastro della difesa, attirando le attenzioni di Bayern Monaco e dei top club di Premier League, pronti a mettere sul tavolo cifre vicine ai 40 milioni di euro. Calciomercato Inter, Bisseck-Comuzzo e il gioco degli incastri? Bruno Longhi stronca i rumors: «Ausilio non ci pensa minimamente».