Calciomercato Inter pronto l’assalto del Barcellona a Bastoni ma Marotta fa muro | richiesta monstre

Il Barcellona vuole Alessandro Bastoni e prepara un’offerta da almeno 80 milioni di euro. L’Inter, però, fa muro e non vuole cedere il difensore italiano. Marotta ha già fatto sapere che non ci sono margini per trattare, anche se il club catalano non si arrende. La strategia delle due squadre si scontrerà nelle prossime settimane, mentre i tifosi restano in attesa di sviluppi.

Inter News 24 Calciomercato Inter, il Barcellona pianifica in vista dell’estate l’assalto ad Alessandro Bastoni: la richiesta è di almeno 80 milioni di euro. Il muro nerazzurro trema sotto i colpi delle sirene catalane. Mentre l’Inter di Cristian Chivu si gode la vetta della classifica a quota 58 punti, una minaccia concreta arriva da Barcellona: il club blaugrana ha messo Alessandro Bastoni in cima alla lista dei desideri per la prossima estate. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato in casa Inter Calciomercato Inter, assalto del Barcellona a Bastoni: Deco punta il centrale di Chivu, ma Marotta chiede 80 milioni. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, pronto l’assalto del Barcellona a Bastoni ma Marotta fa muro: richiesta monstre Approfondimenti su Inter Bastoni Calciomercato Juve, l’obiettivo chiave dei bianconeri si complica. Il club d’appartenenza fa muro: richiesta di 40 milioni: presente anche l’Inter La Juventus intensifica i propri sforzi sul mercato per rinforzare l'esterno destro, con Marco Palestra del Cagliari tra i principali obiettivi. Calciomercato Inter, il Barcellona sogna Alessandro Bastoni L'attenzione del calciomercato si concentra su Alessandro Bastoni, con il Barcellona che avrebbe messo gli occhi sul difensore dell'Inter. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Inter Bastoni Argomenti discussi: Non solo Mateta-Milan: tutti i colpi saltati all'ultimo; Serie A, Calciomercato Inter – Clamorosa trattativa con un big della Juve: tutti dettagli; Inter, Dimarco straordinario: Pronto il contratto a vita! Cifre e durata; Calciomercato invernale col freno a mano tirato: pochi colpi e tanti rimpianti in Serie A. Calciomercato, Inter in pole per Vicario: ma la Juventus si inserisce nella corsa al portiere del TottenhamCalciomercato, Inter in pole per Vicario: ma la Juventus si inserisce nella corsa al portiere del Tottenham L’ombra di Guglielmo Vicario aleggia su San Siro e su Inter-Juventus. Il ... tuttojuve.com Inter: Dumfries sarà ceduto in estate, già scelto l’eredeL'Inter ha praticamente deciso per la cessione di Dumfries e l'erede sembra essere scelto. Le ultime sul possibile affare. calciomercatonews.com Calciomercato #Inter: obiettivo #Muharemovic, valutato intorno ai 30 milioni di euro. La trattativa è seguita con attenzione anche dalla #Juventus, che detiene il 50% sulla futura rivendita. #calcionews24 - facebook.com facebook Il Pagellone di Calciomercato: #Inter come #Milan, #Juventus insufficiente. #AsRoma 7, #Napoli 5, #Genoa 6,5. La #Lazio non convince x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.