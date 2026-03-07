Il giornalista Daniele Bartocci | Roberto Mancini N1 Simeone-Inter? Sarebbe il top

Il giornalista marchigiano Daniele Bartocci è stato recentemente ospite a Radio Radio e al Processo di… In queste occasioni ha espresso la sua opinione su Roberto Mancini, definendolo come il primo nella sua classifica. Ha anche commentato la possibilità che Diego Simeone possa allenare l'Inter, ritenendola una soluzione di altissimo livello.

Durante le sue ultime apparizioni sul piccolo schermo, il giornalista di Jesi Daniele Bartocci ha espresso in particolar modo un pensiero chiaro sul futuro di Roberto Mancini. Il CT ex campione d'Europa è stato definito da Daniele Bartocci (nella FOTO con Beppe Marotta al Trentennale Premio Gentleman Fair Play di Milano), durante una puntata del Processo di Biscardi, "un grande allenatore che ci ha regalato la gioia europea", auspicando un suo rientro nel massimo campionato italiano per alzare ulteriormente il livello tecnico e competitivo. "In molti se lo dimenticano: ci ha regalato l'europeo con una squadra sicuramente non fortissima, con un grande gioco, vincendo e divertendo – ha detto Bartocci al Processo in una recente puntata – Ingiuste le critiche negli ultimi anni nei suoi confronti.