Calciomercato Inter focus su Maximo Perrone

Durante la partita a Como, l’Inter ha avuto modo di seguire da vicino anche Maximo Perrone, centrocampista dei padroni di casa, recentemente collegato ai nerazzurri nel mercato. Oltre a Nico Paz, l’attenzione si è concentrata su questo giovane calciatore, che ha attirato l’interesse del club in vista delle prossime mosse di mercato. La presenza di Perrone sul campo è stata un’occasione per monitorare le sue prestazioni dal vivo.

Non solo Nico Paz. Ma sempre con un occhio al calciomercato: nella pazza vittoria di Como l’Inter ha potuto osservare da vicino anche un altro giocatore dei lariani recentemente accostato ai nerazzurri, vale a dire Maximo Perrone. Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, focus su Maximo Perrone Leggi anche: Calciomercato, Inter e Napoli seguono Maximo Perrone Calciomercato Inter, focus su Mile SvilarNella partita di ieri sera giocata contro la Roma a San Siro, la capolista della Serie A ha potuto osservare da vicino uno dei possibili obiettivi di... "Calciomercato #Inter a sorpresa spunta il nome di #Diaby dell’Al Ittihad per la fascia destra. Le trattative sono" - Results on X | Live Posts & Updates x.com Sta tornando il calciomercato: c'è già un giocatore dell'Inter in uscita L'Inter, lo sappiamo, avrà diverse operazioni da fare sul mercato tra scadenze e nuovi innesti, soprattutto nel reparto arretrato. È proprio in questa zona del campo che il club nerazzurr - facebook.com facebook