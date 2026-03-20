calciomercato inter e napoli seguono maximo perrone

Durante il calciomercato della stagione 202526, l’Inter e il Napoli hanno manifestato interesse per Maximo Perrone, un centrocampista seguito da diversi club di Serie A. Nel frattempo, il Como si distingue come una delle sorprese di questa annata, avendo concluso il campionato precedente con buoni risultati e rafforzato la squadra con un allenatore molto apprezzato.

Tra le sorprese della stagione 202526 c’è sicuramente il Como. Non in senso assoluto, perché i lariani avevano chiuso splendidamente lo scorso campionato e – con un allenatore molto quotato – avevano provveduto a migliorare qualitativamente la rosa. La crescita degli azzurri però è stata vertiginosa: non si lotta per Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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