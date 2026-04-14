Il Ghiviborgo affronta un momento complicato nel campionato di serie D, dopo una sconfitta pesante in trasferta contro Tavarnelle. La squadra si trova ora a dover affrontare le prossime sfide con maggiore attenzione, mentre l’allenatore ha invitato il team a una presa di coscienza immediata. La situazione si fa critica in vista delle ultime partite, che decideranno la posizione in classifica e le possibilità di accesso ai playoff.

Momento molto difficile per il Ghiviborgo, tornato dalla trasferta di Tavarnelle con uno stop grave e imprevisto che fa tremare tutto l’ambiente in vista della volata finale. Quando mancano tre giornate al termine del campionato, infatti, i colchoneros sentono il fiato sul collo delle squadre che occupano la zona play-out, ora distante tre lunghezze e, anche se il margine è ancora sufficiente, la situazione appare piuttosto delicata. Amarezza e preoccupazione nelle parole del direttore sportivo Roberto Bacci (foto). "In una gara con poche emozioni – afferma –, dove il pareggio era sicuramente il risultato più giusto, nella ripresa ci siamo fatti sorprendere su azione d’angolo, non riuscendo più a recuperare, nonostante una reazione volenterosa, ma troppo confusionaria.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio - Serie "D»: girone "E». Bacci: "Ghiviborgo. Ora datti una sveglia»

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