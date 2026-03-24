Riprende nel peggiore dei modi il campionato del Ghiviborgo, tornato da Cannara con una sconfitta grave e inaspettata che fa vacillare le certezze dei ragazzi di Iuriy Cannarsa e ne complica il cammino verso la salvezza, seppure il margine di sicurezza sulla zona a rischio rimane buono (e domani c’è il recupero casalingo contro il Sansepolcro che può servire per rimettere subito le cose a posto). Fortuna ha voluto, infatti, che tutte le pericolanti abbiano perso: quindi situazione praticamente invariata, con la concreta possibilità di rimettersi immediatamente in carreggiata, sfruttando in pieno il calendario che propone tre sfide interne consecutive (dopo gli umbri, arriveranno al "Bellandi" Prato e Foligno). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie "D» - Girone "E»: il punto. Il "ds» Bacci: "Ghiviborgo, sconfitta grave. Ora reagire subito con il Sansepolcro»

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