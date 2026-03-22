La Ternana si prepara per cinque partite cruciali che potrebbero migliorare la posizione in classifica nei playoff. I giocatori sono concentrati sulle prossime sfide, mentre il club aspetta aggiornamenti sul proprio futuro societario. Il difensore Fazio ha dichiarato di essere felice nel presente e di non conoscere dettagli riguardo a eventuali cambiamenti in arrivo.

TERNI – Sono in vista partite e scelte fondamentali, non solo sul campo. Mentre i tifosi attendono notizie certe in merito al futuro societario, le fere hanno 5 turni a disposizione per migliorare il piazzamento nei playoff. A turno completato la Ternana occupa l’ultimo posto utile della relativa griglia, a quota 43 con Gubbio e Vis Pesaro, a -1 da Juventus Next Gen e Pianese, a -5 dal 4° posto di Pianese e Campobasso. La proprietà rossoverde sta valutando se confermare in panchina Lito Fazio. La vittoria sfumata in extremis con la Sambenedettese lascia l’amaro in bocca, ma la prestazione è stata interessante e il giovane tecnico sembra aver già instaurato una bella sintonia con il gruppo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio serie C. Ternana, 5 turni per migliorare il piazzamento playoff. Fazio: "Futuro? Non so nulla. Qui sono felice»

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