Il favoritissimo Copparo vince 4-0 (28’ pt Scaramelli, 41’ pt e 44’ pt Semiao Granado, 23’ st Cazzadore) a Cotignola e festeggia il successo nel girone F con 5 turni d’anticipo e la meritata salita in Promozione: decisiva la doppietta del capocannoniere Semiao Granado, già a 23 gol. Al secondo posto sempre il Reno Molinella con 50 punti, inseguito a 5 lunghezze dal terzetto di squadre ravennati tutte vittoriose. La Stella Rossa espugna 3-0 Fruges, in uno dei due derby di giornata: decisiva la doppietta (26’ pt e 37’ st) di Federico Innocenti (foto) cui si aggiunge il gol di Grasso (41’ st). Non perdona l’Only Sport Alfonsine che travolge 3-0 (7’ pt e 20’ st D’Amico, 43’ st Bandini) l’Olimpia Quartesana, sempre terz’ultima. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Prima Categoria. Innocenti lancia la Stella Rossa. Alfonsine a forza tre

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