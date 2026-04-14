Durante la tredicesima giornata del campionato di Seconda Categoria nel padovano, si è verificato un episodio che ha attirato l'attenzione. Durante la partita tra le squadre di San Fidenzio Polverara e San Precario, conclusa con un punteggio di 3 a 2, un arbitro avrebbe chiesto i permessi di soggiorno, sollevando poi accuse di presunta discriminazione. L'incidente ha suscitato discussioni tra i presenti sul campo.

Un episodio di presunta discriminazione ha scosso il campo di gioco della tredicesima giornata del girone M di Seconda Categoria nel padovano, durante lo scontro tra San Fidenzio Polverara e San Precario conclusosi con il 3 a 2 per i locali. La tensione è esplosa domenica scorsa quando l’arbitro incaricato della sfida avrebbe richiesto al dirigente della squadra ospite di esibire i permessi di soggiorno di due calciatori extracomunitari prima dell’inizio della gara. Il presidente del San Precario, Mastellaro, ha descritto l’accaduto come un fatto ai limiti dell’assurdo, sottolineando come in diciotto anni di esperienza non avesse mai vissuto una situazione simile.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Calcio padovano, scandalo in campo: arbitro chiede i permessi di soggiorno

Arbitro chiede il permesso di soggiorno a due calciatori extracomunitari: scoppia il caso nel PadovanoABBONATI A DAYITALIANEWS La vicenda e le prime reazioni Un episodio controverso ha acceso il dibattito nel Padovano, dove un arbitro avrebbe...

“Voglio vedere i permessi di soggiorno”: è polemica per la richiesta di un arbitro a due calciatori prima della gara. “Siamo allibiti”“Voglio vedere i permessi di soggiorno, perché i documenti potrebbero essere contraffatti…”.