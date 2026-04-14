Arbitro chiede il permesso di soggiorno a due calciatori extracomunitari | scoppia il caso nel Padovano

Nel Padovano, si è verificato un episodio che ha attirato l’attenzione: un arbitro ha chiesto il permesso di soggiorno a due calciatori provenienti da paesi extra UE prima dell’inizio di una partita. La richiesta, rimasta senza precedenti, ha scatenato reazioni e opinioni diverse nella comunità locale. La vicenda ha acceso un dibattito sulla gestione delle norme di soggiorno e sui rapporti tra sport e questioni legali.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La vicenda e le prime reazioni. Un episodio controverso ha acceso il dibattito nel Padovano, dove un arbitro avrebbe richiesto il permesso di soggiorno a due giovani calciatori extracomunitari prima dell’inizio di una partita. La situazione ha immediatamente sollevato polemiche, coinvolgendo anche la Federazione calcistica regionale, che ha deciso di approfondire quanto accaduto. L’episodio si è verificato durante una gara del campionato di Seconda Categoria, girone M. La richiesta contestata durante il riconoscimento. Secondo quanto riportato dai dirigenti presenti, il fatto si sarebbe verificato nel momento del riconoscimento dei giocatori.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Arbitro chiede il permesso di soggiorno a due calciatori extracomunitari: scoppia il caso nel Padovano Arbitro chiede il permesso di soggiorno a due calciatori immigrati. Linciato: “E’ razzismo!”La richiesta è arrivata prima del match, come prassi, durante il controllo dei documenti dei calciatori. Arbitro chiede il permesso di soggiorno a due calciatori per farli giocare. È polemica: «Razzismo». Indaga la FedercalcioPOLVERARA (PADOVA) - «Se volete giocare dovete mostrarmi il permesso di soggiorno».