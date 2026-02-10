Calcio In prima categoria il romagnano conquista tre punti d’oro in ottiCa salvezza La Carrarese Giovani di Moriani si lancia all’inseguimento della capolista Atletico Lucca

Da sport.quotidiano.net 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Carrarese Giovani batte il Piazza 2-0 e mette pressione alla capolista Atletico Lucca. La squadra di Moriani si avvicina, ora a un punto dalla vetta. Domenica sera si prospetta una sfida decisiva per la corsa alla prima posizione in prima categoria.

La Carrarese Giovani ha conquistato una vittoria significativa imponendosi per 2 a 0 contro il Piazza e da domenica sera insegue la capofila Atletico Lucca (37 punti) a una lunghezza. Il match è stato caratterizzato da grande equilibrio e intensità, con una squadra che ha saputo mettere in campo determinazione e concentrazione, elementi fondamentali per superare un avversario organizzato e determinato. Al termine della partita, il tecnico Moriani ha commentato la prova dei suoi ragazzi sottolineando la sofferenza prevista: "Abbiamo sofferto come avevamo previsto, ma la squadra ha saputo gestire le difficoltà e portare a casa il risultato". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

calcio in prima categoria il romagnano conquista tre punti d8217oro in ottica salvezza la carrarese giovani di moriani si lancia all8217inseguimento della capolista atletico lucca

© Sport.quotidiano.net - Calcio, In prima categoria il romagnano conquista tre punti d’oro in ottiCa salvezza. La Carrarese Giovani di Moriani si lancia all’inseguimento della capolista Atletico Lucca

Approfondimenti su Carrarese Giovani

Calcio Prima categoria: sono quarte a 2 punti dal primato. Il Mulazzo non va, Romagnano ingenuo. Fivizzanese rivelazione del torneo. La Carrarese Giovani mastica amaro

Nel campionato di Prima categoria, l'Atletico Lucca si distingue conquistando il titolo di metà stagione, grazie a prestazioni solide e costanti.

Calcio In Prima Categoria giornata storta per Carrarese Giovani e Mulazzo. La Fivizzanese risale la classifica. Il Romagnano appare rivitalizzato

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Carrarese Giovani

Argomenti discussi: Scheda squadra Sovere Calcio; Calcio Prima categoria, girone C: allunga il Macomer, Pattada ultimo; Scheda squadra Turchese Calcio; Scheda squadra Torre De Roveri Calcio.

calcio in prima categoriaCalcio Prima e Seconda categoria. Tanti pareggi nelle due divisioni. Gambassi vede sfumare la vittoriaA reti bianche anche la sfida del Santa Maria contro il Doccia e la trasferta del Capraia.. Cade il Monterappoli a Rifredi. . sport.quotidiano.net

Calcio, Prima Categoria: il Murazzo fa l'impresa con il San Sebastiano e il Bisalta si avvicinaI rossoblù accorciano, approfittando proprio del passo falso degli orange. L'Area Calcio si rilancia in zona salvezza. Nel girone E pari del Valle Po ... cuneodice.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.