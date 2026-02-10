Calcio In prima categoria il romagnano conquista tre punti d’oro in ottiCa salvezza La Carrarese Giovani di Moriani si lancia all’inseguimento della capolista Atletico Lucca
La Carrarese Giovani batte il Piazza 2-0 e mette pressione alla capolista Atletico Lucca. La squadra di Moriani si avvicina, ora a un punto dalla vetta. Domenica sera si prospetta una sfida decisiva per la corsa alla prima posizione in prima categoria.
La Carrarese Giovani ha conquistato una vittoria significativa imponendosi per 2 a 0 contro il Piazza e da domenica sera insegue la capofila Atletico Lucca (37 punti) a una lunghezza. Il match è stato caratterizzato da grande equilibrio e intensità, con una squadra che ha saputo mettere in campo determinazione e concentrazione, elementi fondamentali per superare un avversario organizzato e determinato. Al termine della partita, il tecnico Moriani ha commentato la prova dei suoi ragazzi sottolineando la sofferenza prevista: "Abbiamo sofferto come avevamo previsto, ma la squadra ha saputo gestire le difficoltà e portare a casa il risultato". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Approfondimenti su Carrarese Giovani
Calcio Prima categoria: sono quarte a 2 punti dal primato. Il Mulazzo non va, Romagnano ingenuo. Fivizzanese rivelazione del torneo. La Carrarese Giovani mastica amaro
Nel campionato di Prima categoria, l'Atletico Lucca si distingue conquistando il titolo di metà stagione, grazie a prestazioni solide e costanti.
Calcio In Prima Categoria giornata storta per Carrarese Giovani e Mulazzo. La Fivizzanese risale la classifica. Il Romagnano appare rivitalizzato
Ultime notizie su Carrarese Giovani
Argomenti discussi: Scheda squadra Sovere Calcio; Calcio Prima categoria, girone C: allunga il Macomer, Pattada ultimo; Scheda squadra Turchese Calcio; Scheda squadra Torre De Roveri Calcio.
Calcio Prima e Seconda categoria. Tanti pareggi nelle due divisioni. Gambassi vede sfumare la vittoriaA reti bianche anche la sfida del Santa Maria contro il Doccia e la trasferta del Capraia.. Cade il Monterappoli a Rifredi. . sport.quotidiano.net
Calcio, Prima Categoria: il Murazzo fa l'impresa con il San Sebastiano e il Bisalta si avvicinaI rossoblù accorciano, approfittando proprio del passo falso degli orange. L'Area Calcio si rilancia in zona salvezza. Nel girone E pari del Valle Po ... cuneodice.it
Capannori e Corsagna rimescolano le carte in Prima Ventesima giornata di Prima Categoria ricca di soprese, ko Porcari, male Atletico e aggancio Carrarese Giovani Giornata di campionato piena di sorprese in Prima Categoria, cade la capolista Atletico Lucc facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.