La Carrarese Giovani batte il Piazza 2-0 e mette pressione alla capolista Atletico Lucca. La squadra di Moriani si avvicina, ora a un punto dalla vetta. Domenica sera si prospetta una sfida decisiva per la corsa alla prima posizione in prima categoria.

La Carrarese Giovani ha conquistato una vittoria significativa imponendosi per 2 a 0 contro il Piazza e da domenica sera insegue la capofila Atletico Lucca (37 punti) a una lunghezza. Il match è stato caratterizzato da grande equilibrio e intensità, con una squadra che ha saputo mettere in campo determinazione e concentrazione, elementi fondamentali per superare un avversario organizzato e determinato. Al termine della partita, il tecnico Moriani ha commentato la prova dei suoi ragazzi sottolineando la sofferenza prevista: "Abbiamo sofferto come avevamo previsto, ma la squadra ha saputo gestire le difficoltà e portare a casa il risultato". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio, In prima categoria il romagnano conquista tre punti d’oro in ottiCa salvezza. La Carrarese Giovani di Moriani si lancia all’inseguimento della capolista Atletico Lucca

Approfondimenti su Carrarese Giovani

Nel campionato di Prima categoria, l'Atletico Lucca si distingue conquistando il titolo di metà stagione, grazie a prestazioni solide e costanti.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Carrarese Giovani

