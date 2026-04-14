Calcio in lutto addio all’ex presidente | ha fatto la storia

Il calcio del paese è in lutto per la scomparsa di un ex presidente, figura che ha ricoperto il ruolo dal 2005 al 2010. La federazione calcistica ha comunicato la sua morte martedì 14 aprile, ricordando il suo contributo alla storia sportiva nazionale. La notizia ha portato a manifestazioni di cordoglio e omaggi da parte di club e associazioni sportive.

Il calcio si ferma per rendere omaggio a una delle sue figure più rappresentative. La federazione calcistica del paese in questione ha annunciato martedì 14 aprile la scomparsa dello storico dirigente, che ha guidato l’organizzazione dal 2005 al 2010. L’uomo è morto all’età di 90 anni, lasciando dietro di sé un’eredità costruita in decenni di impegno nel mondo del calcio, vissuto in ogni sua dimensione. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale carico di emozione, in cui la federazione ha voluto sottolineare il valore umano e sportivo dell’ex presidente. “Figura profondamente rispettata e amata nel calcio francese, ha...🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Lutto nel calcio italiano, addio a una vera leggenda: ha fatto la storiaIl mondo del calcio italiano perde uno dei suoi protagonisti più rappresentativi, una figura che ha segnato un’epoca e lasciato un’impronta...

Lutto nello sport, addio al terzino che ha fatto la storia della Rimini CalcioMondo dello sport riminese in lutto per la scomparsa di Sergio Lucchi, scomparso nella notte di martedì a 89 anni.

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Addio a Giuseppe Carbone, volto storico di Porto Potenza PicenaPotenza Picena in lutto per la scomparsa di Giuseppe Carbone. Si è spento a 77 anni l’ex titolare dello chalet Solero ... centropagina.it

Mondo del calcio in lutto, addio a Mircea LucescuSi è spento a Bucarest l'allenatore rumeno ricoverato per problemi cardiaci dopo l'ultima apparizione nella semifinale playoff della sua Romania persa ... passionedelcalcio.it

Tiziana Alla sarà la prima telecronista donna ai Mondiali di calcio: “vivremo in un mondo normale solo quando questo non farà notizia” x.com

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