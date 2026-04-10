Nel calcio italiano si registra un triste addio a una figura simbolo che ha scritto pagine importanti della storia sportiva. La sua carriera si è distinta per numerosi successi e momenti memorabili, consolidando il suo ruolo tra i grandi del panorama nazionale. La notizia della sua scomparsa ha suscitato grande commozione tra appassionati, ex compagni e addetti ai lavori. La sua presenza rimarrà impressa nei ricordi di chi ha avuto modo di seguirlo da vicino.

Il mondo del calcio italiano perde uno dei suoi protagonisti più rappresentativi, una figura che ha segnato un’epoca e lasciato un’impronta indelebile nella storia di un club e nel cuore dei tifosi. La notizia della scomparsa ha colpito profondamente l’ambiente sportivo, riportando alla memoria una carriera costruita con sacrificio, talento e attaccamento alla maglia. A spegnersi all’età di 89 anni è stato Sergio Lucchi, ex calciatore e simbolo del Rimini Calcio. Una perdita che lascia un vuoto importante soprattutto nella comunità riminese, dove era considerato una vera leggenda. Una carriera legata al Rimini Calcio. Nato ad Ancona nel 1937, Sergio Lucchi era riminese d’adozione e ha dedicato gran parte della sua vita al calcio, diventando una delle figure più iconiche del club biancorosso. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Lutto nel calcio italiano, addio a una vera leggenda: ha fatto la storia

Grave lutto nel calcio italiano, addio a una vera leggendaCi sono giocatori che non finiscono nelle copertine, ma restano addosso alla gente.

Lutto nello sport, addio al terzino che ha fatto la storia della Rimini CalcioMondo dello sport riminese in lutto per la scomparsa di Sergio Lucchi, scomparso nella notte di martedì a 89 anni.

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