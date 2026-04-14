Calcio femminile l' allenatore spinge la capitana avversaria | Mettere le mani addosso a una ragazza è un fallimento Il video

Durante una partita del campionato femminile di Promozione B Lombardia, si è verificato un episodio controverso tra le due squadre. L'allenatore di una delle squadre ha invitato la capitana avversaria a mettere le mani addosso a un’altra giocatrice, commentando che si trattava di un fallimento. Il video dell’episodio mostra anche comportamenti considerati antisportivi e violenti, che hanno attirato l’attenzione delle autorità sportive.

Un atto “antisportivo” oltre che violento. La partita di calcio del campionato femminile di Promozione B Lombardia si è presto trasformata in un evento spiacevole. È quanto accaduto domenica scorsa, sul campo da calcio dove si è disputato il match tra Gropello ed Eva Milano. L'ammonizioneSecondo.🔗 Leggi su Milanotoday.it “Mani addosso davanti a tutti”. Adinolfi contro Le Iene, aggressione shock in strada: il videoPrato, sabato 11 aprile 2026: la campagna per le amministrative si è improvvisamente accesa davanti all’Art Hotel Museo, dove il candidato sindaco... Calcio femminile, prende la palla con le mani: espulsa giocatrice olandese in Ajax-Pec ZwolleHa fatto discutere in Olanda questa espulsione di una giocatrice del Pec Zwolle contro l'Ajax nella prima divisione di calcio femminile olandese, rea... CALCIO FEMMINILE. Inizia al ROEROLANZE un grande progetto per tutte le bimbe appassionate di calcio, progetto che manca sul nostro territorio a cui teniamo in modo particolare. NON MANCARE!!! Allenamenti gratuiti in previsione della prossima stagione - facebook.com facebook Questo tocco di mano non è MAI calcio di rigore. Lo dice il REGOLAMENTO non io. Chi afferma il contrario è fazioso o, peggio ancora, appartiene all'esercito delle "giovani marmotte"per il quale a fine anno torti e favori arbitrali si pareggiano. Una fesseria ses x.com