Calcio femminile prende la palla con le mani | espulsa giocatrice olandese in Ajax-Pec Zwolle

Durante una partita di calcio femminile tra Ajax e Pec Zwolle in Olanda, una giocatrice del Pec Zwolle è stata espulsa per aver toccato il pallone con le mani prima che uscisse, nonostante fosse già stata ammonita. La decisione dell’arbitro ha suscitato discussioni tra spettatori e commentatori sportivi riguardo alle regole applicate nel caso. La partita si è conclusa con questa espulsione, che ha influenzato l’andamento del match.

Ha fatto discutere in Olanda questa espulsione di una giocatrice del Pec Zwolle contro l'Ajax nella prima divisione di calcio femminile olandese, rea di aver preso il pallone con le mani prima che uscisse (mentre era già ammonita). 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Calcio femminile, prende la palla con le mani: espulsa giocatrice olandese in Ajax-Pec Zwolle Articoli correlati Zwolle-Ajax (domenica 01 marzo 2026 ore 12:15): formazioni, quote, pronosticiL’Ajax, quarto in classifica di Eredivisie, domenica farà visita al PEC Zwolle nell’ormai tradizionale partita dell’ora di pranzo.