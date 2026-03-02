Calcio femminile Italia-Svezia a Reggio Calabria | difficile esordio per le azzurre nelle qualificazioni ai Mondiali 2027

La nazionale italiana di calcio femminile affronta la Svezia in una partita valida per le qualificazioni ai Mondiali 2027 a Reggio Calabria. La squadra ha passato sei giorni di allenamenti a Coverciano prima di partire per la città calabrese, dove si svolgerà l’incontro. La sfida rappresenta il primo impegno ufficiale delle azzurre nel percorso di qualificazione.

Dopo sei giorni di lavoro a Coverciano, la Nazionale Italiana di calcio femminile è pronta a iniziare il suo cammino verso il Mondiale 2027. Martedì 3 marzo (ore 18.15, diretta su Rai 2) le azzurre scenderanno in campo allo stadio Stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria per affrontare la Svezia nella p rima giornata delle qualificazioni ai Mondiali 2027. Sarà un esordio storico per l’Italia nell’impianto calabrese, che si colorerà d’azzurro per sostenere la squadra guidata dal Ct Andrea Soncin. In palio ci sono punti pesantissimi in un girone di altissimo livello – il Gruppo 1 della Lega A – che comprende anche Danimarca e Serbia. Solo la prima classificata otterrà il pass diretto per la Coppa del Mondo in Brasile, senza passare dagli spareggi. 🔗 Leggi su Oasport.it

