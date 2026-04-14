Arbitro chiede il permesso di soggiorno a due calciatori prima della gara scoppia la polemica | È razzismo Indaga la Federcalcio

Durante una partita di seconda categoria tra due squadre del padovano, un arbitro ha chiesto il permesso di soggiorno a due calciatori prima dell’inizio dell’incontro. L’episodio ha suscitato critiche e accuse di razzismo da parte di alcuni spettatori e protagonisti del match. La Federcalcio ha avviato un’indagine per chiarire i fatti e verificare eventuali comportamenti scorretti o discriminatori. La partita si è conclusa con la vittoria dei padroni di casa per 3-2.

Polemiche e disappunto nel padovano dopo un episodio avvenuto durante una partita di seconda categoria tra San Fidenzio Polverara e San Precario, vinta dai padroni di casa per 3-2. Prima dell’inizio del match, durante il riconoscimento dei giocatori, l’arbitro ha chiesto al dirigente della squadra ospite di esibire il permesso di soggiorno di due giovani calciatori provenienti dall’Africa. Il presidente del San Precario, Roberto Mastellaro, ha definito l’episodio « al limite dell’assurdo » e discriminatorio, sottolineando che in 18 anni non gli era mai capitata una situazione simile. Cosa devono mostrare i calciatori all’arbitro?. «Il regolamento richiede che i calciatori per partecipare a una partita siano in possesso di una carta d’identità, oppure di un passaporto o di un tesserino della Figc – precisa Mastellano -.🔗 Leggi su Open.online Arbitro chiede il permesso di soggiorno a due calciatori per farli giocare. È polemica: «Razzismo». Indaga la FedercalcioPOLVERARA (PADOVA) - «Se volete giocare dovete mostrarmi il permesso di soggiorno». Arbitro chiede il permesso di soggiorno a due calciatori immigrati. Linciato: “E’ razzismo!”La richiesta è arrivata prima del match, come prassi, durante il controllo dei documenti dei calciatori. Temi più discussi: Arbitro chiede il permesso di soggiorno ai calciatori extracomunitari; Arbitro chiede il permesso di soggiorno a due calciatori per farli giocare. È polemica: Razzismo. Indaga la Federcalcio; Arbitro chiede permesso di soggiorno a due calciatori per farli giocare: indaga la Federcalcio; Centrale idroelettrica sul Vajont, chieste 14 integrazioni al progetto Welly Red. Polemica a Padova, arbitro chiede il permesso di soggiorno a due calciatoriÈ successo a Polverara, i due giocatori di colore militano nel San Precario, squadra del campionato di seconda categoria, nata proprio con lo scopo di combattere il razzismo ... avvenire.it Arbitro chiede permesso di soggiorno a due calciatori migranti, polemiche nel Padovano(ANSA) - PADOVA, 14 APR - Un arbitro chiede il permesso di soggiorno a due giovani calciatori di calcio extracomunitari prima di scendere in campo e scoppia la polemica, coinvolgendo la Figc veneta pe ... msn.com Antonio Conte chiede il patteggiamento per l'insulto all'arbitro Manganiello in Napoli-Como pagando 6mila euro ma l'istruttoria è ferma. La Figc non dà l'ok alla donazione in favore dell'associazione con sede a Bologna che si occupa di dare assistenza domici - facebook.com facebook Arbitro chiede il permesso di soggiorno a due calciatori migranti, polemiche nel Padovano. Aia Veneto: "Un arbitro non è un ufficiale giudiziario". Indagine della Figc #ANSA x.com