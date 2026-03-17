Calcio a 5 serie B Eta Beta e Italservice sorridono E’ stato un turno da incorniciare

Nel penultimo turno di calcio a 5 di serie B, Eta Beta e Italservice hanno ottenuto risultati importanti. I fanesi hanno vinto 6 a 2 contro l’Ancona, che cercava punti per i playoff, mentre i pesarersi si sono imposti 5 a 3 in rimonta contro l’Audax, ormai in fondo alla classifica. Le due squadre sono uscite dal campo con un sorriso, mentre le partite si sono svolte in diverse città.

Per Eta Beta e Italservice un penultimo turno di campionato da incorniciare. I fanesi, nella ripresa, hanno dilagato su un Ancona alla disperata ricerca di punti playoff e lo hanno sconfitto per 6 a 2; i pesarersi a Senigallia si sono imposti in rimonta per 5 a 3 su un’Audax fanalino di coda. L’Eta Beta, a un turno dalla fine della stagione regolare, ha due punti di vantaggio su Recanati terzo; l’Italservice, quarta, è già matematicamente ai playoff. Tanti per i pesaresi gli aspetti positivi della trasferta di Senigallia. In primis il recupero di due pedine chiave come il capocannoniere Antonio Jamicic e il laterale Alessandro Campo, entrambi a segno di ritorno dagli infortuni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio a 5 serie B. Eta Beta e Italservice sorridono. E’ stato un turno da incorniciare Articoli correlati Calcio a 5 serie B. Italservice ed Eta Beta sorridono. Doppia vittoria con tanti golDopo l’infuocato derby di Coppa Italia di martedi per Italservice ed Eta Beta un weekend di vittorie. Leggi anche: Calcio a 5 serie B. Italservice, una vittoria super. Pesaro accorcia sull’Eta Beta Una selezione di notizie su Eta Beta Temi più discussi: Capitombolo CUS Ancona: l'Eta Beta vince 6-2, le speranze dei biancoverdi si affievoliscono; Tabellino partita C.U.S. Ancona vs Cures; Italservice, quanti rimpianti con il Cures. Piersimoni: Chi c'era ha fatto tutto quello che poteva; Scheda squadra C.U.S. Ancona. Calcio a 5 serie B. Eta Beta e Italservice sorridono. E’ stato un turno da incorniciareI fanesi dilagano con l’Ancona nella seconda parte di gara. Pesaro in rimonta a Senigallia. contro il fanalino di coda. ilrestodelcarlino.it Calcio a 5 serie A2, il cammino si complica. In serie B il Fumo di Moka cede a Recanati. Jesi perde, ma ha ancora una flebile possibilità di agganciare i playoff: sperare nel ...SERIE A2- Nello scontro diretto per un posto playoff, lo Jesi fallisce. Al PalaVigarano, con la X Martiri, avanti ... sport.quotidiano.net Capitombolo Fumo di Moka CUS Ancona C5: l'Eta Beta vince 6-2, le speranze dei biancoverdi si affievoliscono #SerieBFutsal - facebook.com facebook