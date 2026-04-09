Auto multata sul tratto di strada ' conteso' presentata denuncia ai carabinieri

Un'auto è stata multata su un tratto di strada considerato privato, e successivamente è stata presentata una denuncia ai carabinieri. Si tratta di un'area in cui si trova un divieto di sosta, con la sanzione contestata dall'automobilista. Inoltre, ci sono sospetti riguardo a un possibile esproprio che non sarebbe mai stato comunicato ufficialmente.

Un tratto di strada ritenuto privato, una sanzione per divieto di sosta contestata e il sospetto di un esproprio mai comunicato. Sono questi gli elementi al centro di una denuncia presentata ai carabinieri del comando provinciale di Caserta dopo quanto accaduto nella mattinata di oggi, giovedì 9. 🔗 Leggi su Casertanews.it Attaccato in strada da un cinghiale. Arriva la denuncia ai carabinieriDopo l’aggressione subita da un cinghiale a Sirolo ha sporto denuncia ai carabinieri di Numana Fabrizio Dubbini, un cittadino anconetano attaccato da... Carabinieri, controlli sul territorio: 44enne trovata in auto con un coltello da cucina, scatta la denunciaUn 34enne residente a Pennabilli è stato deferito in stato di libertà per guida sotto l’influenza dell’alcol. Argomenti più discussi: Quando la retromarcia ti costa la patente e oltre 8.000 euro di multa: il divieto è assoluto su questo tratto di strada; Pedaggi autostradali 2026: calcolo, come funziona e le sanzioni; Passo indietro sugli autovelox: la multa resta anche se non è omologato; L'auto è sprovvista di assicurazione, multato il proprietario. Incidente mortale sul tratto maledetto dell'autostrada A4, auto finisce sotto a un Tir: decedute due personeIncidente mortale nel tratto maledetto dell'autostrada A4: un'auto finisce sotto un Tir. Lo schianto nel pomeriggio di oggi, venerdì 27 febbraio, lungo l’autostrada A4, nel tratto compreso tra San ... leggo.it #autovelox #multa #polizia #velocita #auto #legge #laleggepertutti - facebook.com facebook