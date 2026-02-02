Carabinieri controlli sul territorio | 44enne trovata in auto con un coltello da cucina scatta la denuncia

I carabinieri di Novafeltria hanno fermato un’auto durante un blitz di controllo sul territorio. Dentro c’erano una donna di 44 anni e un coltello da cucina. La donna è stata denunciata per possesso di arma da taglio. I controlli sono stati intensificati per aumentare la sicurezza e prevenire reati.

Un 34enne residente a Pennabilli è stato deferito in stato di libertà per guida sotto l'influenza dell'alcol. Contrasto agli stupefacenti: sono state segnalate alla Prefettura di Rimini quattro persone I carabinieri di Novafeltria hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato a incrementare la cornice di sicurezza, prevenire i reati di microcriminalità e vigilare sulla sicurezza stradale lungo le principali arterie della giurisdizione. L'attività, che ha interessato l'intero fine settimana, ha portato all'identificazione di 142 persone, al controllo di 127 veicoli e alla verifica di 9 esercizi pubblici.

Durante un servizio di controllo del territorio a Paternò, i carabinieri hanno scoperto un coltello da 23 centimetri nascosto in auto.

