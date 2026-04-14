Calano le vendite di Bmw nel primo trimestre pesano la Cina e gli Usa

Nel primo trimestre, le vendite del gruppo Bmw hanno registrato una diminuzione del 3,5%, raggiungendo circa 565.748 veicoli. La Cina ha contribuito a questa diminuzione con un calo del 10%, mentre negli Stati Uniti si è registrata una flessione del 4%. Questi dati mostrano un andamento negativo nel mercato globale per il marchio.

Le vendite del gruppo Bmw nel primo trimestre sono scese del 3,5% a 565,748 veicoli a causa di un calo del 10% in Cina e di una flessione del 4% negli Stati Uniti. Positivo per la casa automobilistica la crescita in Europa (+3%) e oltre 50.000 ordini per il suo nuovo suv elettrico iX3. Il gruppo ha registrato una crescita significativa delle vendite sul mercato interno, la Germania, con 68.022 unità consegnate (+10,7%). Per quanto riguarda i singoli marchi, Bmw nel trimestre ha consegnato ai clienti di tutto il mondo un totale di 496.050 veicoli (-4,6%). Bene Mini con una crescita delle delle vendite globali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.🔗 Leggi su Lanazione.it

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