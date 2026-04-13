Calano vendite Volkswagen nel primo trimestre giù Cina e Nord America

Nel primo trimestre del 2026, il gruppo Volkswagen ha consegnato complessivamente 2,05 milioni di veicoli in tutto il mondo, segnando una diminuzione del 4% rispetto agli stessi mesi dell'anno precedente. La riduzione si è registrata sia in Cina che nel Nord America, dove le consegne hanno registrato cali significativi rispetto al primo trimestre del 2025.

Tra gennaio e marzo 2026 il gruppo Volkswagen ha consegnato 2,05 milioni di veicoli a livello globale, in calo del 4% rispetto ai 2,13 milioni del primo trimestre dello scorso anno. La casa automobilistica tedesca ha registrato una crescita del 7% in Sud America, del 4% in Europa occidentale e dell'8% in Europa centrale e orientale che hanno "parzialmente compensato", comunica il gruppo, il declino registrato in Cina (-15%) e in Nord America (-13%). Le auto totalmente elettriche consegnate a tutto marzo sono state 200.000, in calo dell'8% rispetto al 2025. In Europa VW ha continutato a registrare numeri in crescita (+12%), con una quota di mercato nel segmento Bev che in Europa occidentale è cresciuta dal 19 al 20%.🔗 Leggi su Lanazione.it Leggi anche: Calano le vendite di Porsche nel trimestre, pesano Usa e Cina Porsche, vendite in calo del 15% nel primo trimestreLa casa automobilistica tedesca Porsche ha venduto nel primo trimestre del 2026 un totale di 60.