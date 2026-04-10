Calano le vendite di Porsche nel trimestre pesano Usa e Cina

Nel primo trimestre, Porsche ha venduto circa 61.000 veicoli, segnando una diminuzione del 15% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La diminuzione delle vendite è attribuibile principalmente agli Stati Uniti e alla Cina, due tra i principali mercati dell’azienda. La soglia di 70.000 unità vendute è stata superata nel primo trimestre dell’anno precedente, ma quest’anno il numero è sceso sotto quella cifra.

Porsche ha chiuso il primo trimestre con vendite in calo del 15% a 60.991 veicoli, sotto la soglia dei 70mila superata nell'analogo periodo precedente. Tra le cause la fine della produzione del modello 718 a combustione interna, che ha frenato gli acquisti in tutti i mercati tranne che in Germania (+4% a 7.778 veicoli). In Cina la casa di Stoccarda ha perso il 21% a 7.519 veicoli, In Europa il 18% a 14.710 veicoli, nel Nord America, che rimane un " mercato cruciale ", l'11% a 18.344 veicoli e negli altri mercati il 20% a 12.640 veicoli. Un calo, quello negli Usa, che era stato previsto dal gruppo a seguito della fine degli incentivi per l'acquisto di auto elettriche e ibride, come la recente Macan 100% a batteria. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Calano le vendite di Porsche nel trimestre, pesano Usa e Cina Porsche, vendite in calo del 15% nel primo trimestreLa casa automobilistica tedesca Porsche ha venduto nel primo trimestre del 2026 un totale di 60. La Macan elettrica frena le vendite di Porsche Italia, meno 12% nel 2025Dopo un 2024 da record, Porsche ha fatto un passo indietro sul mercato italiano, chiudendo il 2025 con 7. Temi più discussi: Calano le vendite di e-bike: -7% nel 2025; Biciclette, calano le vendite in Italia: -4% nel 2025. I dati; La crisi della mobilità non risparmia nemmeno le biciclette: le vendite in Italia calano del 4%; Trattori usati: meno vendite, ma prezzi in crescita. Calano le vendite di Porsche nel trimestre, pesano Usa e CinaPorsche ha chiuso il primo trimestre con vendite in calo del 15% a a 60.991 veicoli, sotto la soglia dei 70mila superata nell'analogo periodo precedente. (ANSA) ... ansa.it Le ciclovie toccano i 435 chilometri, ma calano le vendite delle biciIn flessione le biciclette comprate dai romani: meno 4 per cento quelle «normali», meno 7 per cento le ebike che sono più costose ... roma.corriere.it Nell'analisi dell'Osservatorio Step Roma calano gli stereotipi sull'aggressore, ma restano le criticità su victim blaming e spazio ai colpevoli - facebook.com facebook Per Volvo Cars nel primo trimestre 2026 calano i volumi ma cresce l'elettrico. Le vendite globali scendono dell'11%, ma le full electric salgono del 12% #ANSAmotori #ANSA x.com