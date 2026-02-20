Svizzera | Cauzione da 200.000€ anonimato del garante a rischio Fuga

Jessica Moretti deve versare 200.000 franchi come cauzione, e il suo garante rischia di perdere l'anonimato. La donna e il suo compagno sono coinvolti in un procedimento legale in Svizzera, legato a un caso che ha attirato l’attenzione pubblica. La richiesta di garanzia alta ha sollevato sospetti sul ruolo del garante e sulla tutela della privacy. La situazione rimane complessa e ancora da chiarire completamente.