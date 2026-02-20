Svizzera | Cauzione da 200.000€ anonimato del garante a rischio Fuga
Jessica Moretti deve versare 200.000 franchi come cauzione, e il suo garante rischia di perdere l'anonimato. La donna e il suo compagno sono coinvolti in un procedimento legale in Svizzera, legato a un caso che ha attirato l’attenzione pubblica. La richiesta di garanzia alta ha sollevato sospetti sul ruolo del garante e sulla tutela della privacy. La situazione rimane complessa e ancora da chiarire completamente.
Cauzione da 200.000 franchi per Jessica Moretti: al centro del caso l’anonimato del garante. Jessica Moretti e il suo compagno restano al centro di un intricato procedimento giudiziario in Svizzera, con l’imposizione di una cauzione di 200.000 franchi svizzeri. La decisione, presa in seguito alle obiezioni sollevate dai familiari delle vittime, è strettamente legata alla necessità di proteggere l’identità della persona che ha fornito la somma, sollevando interrogativi sulla trasparenza e sulla sicurezza degli indagati. La richiesta di anonimato e le preoccupazioni delle autorità. La vicenda ha preso una svolta significativa con la richiesta formale di mantenere segreta l’identità del donatore della cauzione.🔗 Leggi su Ameve.eu
Argomenti discussi: Crans-Montana, Jessica Moretti dovrebbe ancora pagare la cauzione da 200 mila franchi; Crans-Montana (VS): cauzione Jessica Moretti versata a procura; Crans-Montana, mistero sulla cauzione di Jessica Moretti sparita e il caso dei 400mila franchi pagati a metà; Nuove accuse ai Moretti: Avevamo l'ordine di fare entrare anche i minorenni disposti a spendere.
Crans-Montana: «Jacques Moretti ha raccolto i soldi ed esce dal carcere: pagata la cauzione da 200 mila franchi svizzeri»Jacques Moretti, comproprietario del bar Le Constellation di Crans-Montana, avrebbe raccolto i 200.000 franchi che gli sono stati richiesti come cauzione per evitare il carcere preventivo. corriereadriatico.it
Crans-Montana: Jessica Moretti dovrebbe ancora pagare la cauzione da 200 mila franchiSecondo alcuni avvocati delle vittime del rogo di Capodanno. Il capo dei pompieri: «L’ispezione al Constellation? Era tutto a posto» ... msn.com
Il tribunale di Sion minimizza sul pericolo che la coppia possa allontanarsi dalla Svizzera. L'ultima beffa sulla già misteriosa cauzione di Jessica Moretti, che non si ritroverebbe più nelle carte dell'inchiesta. La protesta delle parti civili che pretendono un nuovo - facebook.com facebook
La strage di Crans-Montana. dopo la scarcerazione su cauzione di Jacques Moretti, arriva dallo zio di Chiara Costanzo - morta nel rogo a 16 anni - l'appello agli azzurri a boicottare la coppa del mondo di sci nella località svizzera. x.com