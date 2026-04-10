Calabria 4 milioni per il turismo | nuovi fondi per eventi e borghi

La Regione Calabria ha approvato uno stanziamento di 4 milioni di euro destinato al progetto Agorà Calabria, con l’obiettivo di sviluppare l’offerta turistica attraverso l’organizzazione di eventi e attività nei borghi durante il 2026. Questa decisione mira a valorizzare le aree locali e a promuovere un maggior coinvolgimento nel settore turistico. I fondi saranno utilizzati per sostenere iniziative che coinvolgano le comunità e migliorino l’attrattiva delle zone interessate.

La Regione Calabria ha stanziato un fondo di 4 milioni di euro per il progetto Agorà Calabria, un’iniziativa volta a potenziare l’offerta turistica attraverso la realizzazione di eventi sul territorio nel corso del 2026. Il bando è destinato a una platea variegata che include Comuni, enti pubblici, associazioni e soggetti privati interessati a valorizzare le specificità locali. L’intervento economico si strutturerà tramite contributi in conto spesa, con percentuali di finanziamento differenziate: si arriverà al 60% per le iniziative che prevedono un pagamento da parte dei partecipanti, mentre per gli eventi gratuiti il sostegno regionale salirà fino all’80%. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Calabria, 4 milioni per il turismo: nuovi fondi per eventi e borghi Leggi anche: Turismo, Aloisio (Confesercenti Reggio Calabria): "Importante creare rete borghi" Leggi anche: Fondi per musei, borghi e teatri: piovono 16 milioni sul territorio. “Valorizziamo il patrimonio” Temi più discussi: Edilizia giudiziaria, centrati i target. Ma in Calabria il risultato è... a metà; PNRR: 40 milioni all'Università di Reggio grazie a 4 progetti; Videosorveglianza, dalla Regione Calabria un bando da 2,2 milioni per i Comuni · CosenzaChannel.it; Agorà Calabria, bando turistico da 4 milioni di euro rivolto a Comuni, enti pubblici, associazioni e privati. Agorà Calabria, bando turistico da 4 milioni di euro rivolto a Comuni, enti pubblici, associazioni e privatiIl contributo regionale sarà concesso in conto spesa, con un’intensità fino al 60% per eventi a pagamento e fino all’80% per eventi gratuiti. Il finanziamento per ciascun progetto ammesso varierà da u ... lameziainforma.it Videosorveglianza, dalla Regione Calabria un bando da 2,2 milioni per i ComuniFinanziamenti per nuovi impianti o per il potenziamento di quelli esistenti: domande entro il 30 aprile 2026, ma potranno partecipare solo gli enti con progetti già approvati e immediatamente cantiera ... cosenzachannel.it Malore fatale a 56 anni tra Pizzo e Vibo Marina: il giornalismo calabrese perde la firma di LaC News24 e Il Fatto di Calabria L'ARTICOLO COMPLETO AL PRIMO COMMENTO - facebook.com facebook Pinakes, tavolette in argilla del V sec. a.C. ideate e prodotte dai ceramisti di Locri per la devozione a Persefone. In ambito cultuale locrese era correlato alla fanciulla che diventa donna. Conservate tra il museo di Locri e Reggio Calabria #Calabria #ancient #a x.com