Monferrato | i giovani scendono in campo per rilanciare i borghi

Sabato 11 aprile a Portacomaro prende il via Monferrato Next, un progetto che coinvolge giovani tra i 15 e i 34 anni per la riattivazione dei piccoli centri del Monferrato. L’iniziativa mira a stimolare la partecipazione dei giovani nella promozione e valorizzazione dei borghi locali, con attività e incontri dedicati alla rivitalizzazione delle aree più piccole della zona. La proposta si inserisce nel tentativo di contrastare lo spopolamento e di favorire nuove opportunità nei centri storici.

Sabato 11 aprile, a Portacomaro, iniziano le attività del progetto Monferrato Next, un’iniziativa che mira a coinvolgere i giovani tra i 15 e i 34 anni nella riattivazione dei piccoli centri. Il programma, promosso dalla Fondazione Mos-Ets e sostenuto dall’Assessorato alle Politiche Giovanili della Regione Piemonte, punta a contrastare lo spopolamento e la carenza di servizi attraverso la partecipazione attiva delle nuove generazioni. La strategia per rilanciare i comuni del Monferrato. Il piano operativo si concentra su due pilastri fondamentali: la Young Board e un ciclo di Masterclass. La prima rappresenta un gruppo consultivo volto a integrare le proposte dei ragazzi nella gestione decisionale e organizzativa dei territori. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Monferrato: i giovani scendono in campo per rilanciare i borghi Boom di diplomi tecnici: i geometri scendono in campo per i giovaniIl Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Milano ha avviato un ciclo di interventi formativi nelle aule degli istituti tecnici per... Referendum, i Giovani di Forza Italia scendono in campo per il SìHanno scelto il giorno di San Valentino per spiegare (bene) le ragioni del Sì al Referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo «per lanciare un...