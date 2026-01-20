Cade dal tetto dell' azienda | muore operaio di 48 anni

Un operaio di 48 anni ha perso la vita dopo essere caduto dal tetto di un'azienda che produce attrezzature e veicoli per la raccolta rifiuti. L’incidente si è verificato all’interno della struttura, coinvolgendo un lavoratore impegnato nelle attività di manutenzione. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dell’accaduto.

Un operaio di 48 anni è morto dopo essere caduto dal tetto di un'azienda di produzione di attrezzature e veicoli per la raccolta rifiuti. Il tragico incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, 20 gennaio, intorno alle ore 14, nell'area industriale dei Frosinone. L'uomo è deceduto per le ferite riportate. Secondo le prime informazioni, l'uomo, di nazionalità straniera, stava eseguendo lavori di manutenzione quando, per cause ancora da accertare, è caduto da un lucernaio che ha ceduto all'improvviso. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi del 118, che hanno prestato le prime cure all'uomo, prima di trasferirlo in ospedale in condizioni gravissime.🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: Rocchetta di Cairo, operaio di 39 anni cade dal tetto di un edificio e muore

Frosinone: operaio muore cadendo dal tetto di un'aziendaOggi a Frosinone si è verificato un incidente sul lavoro in via Fermi, dove un operaio di 48 anni è caduto dal tetto di un'azienda che produce attrezzature e veicoli per la raccolta rifiuti.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Operaio cade dal tetto dell’azienda, grave dopo un volo di 8 metri; ? Cade dal tetto del suo hotel e muore sul colpo; Giovane operaio cade dal tetto dell'azienda, è grave; Calvagese, 20enne cade dal tetto. Ricoverato in codice rosso.

Frosinone, cade dal tetto mentre lavora in un'azienda di prodotti per i rifiuti: muore un operaio di 48 anni - Tragedia sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi a Frosinone. Intorno alle ore 14.00, in via Fermi, un operaio di 48 anni, di origine straniera, ... msn.com

Cade dal tetto di un'azienda: muore un operaio di 48 anni - Cade dal tetto di un'azienda, muore un operaio di 48 anni di origine straniera. L'incidente sul lavoro si è verificato intorno alle 14 in via Fermi nella parte bassa del capoluogo ciociaro, nell'azien ... ciociariaoggi.it

RAUL MARCHISIO - Service Park #6

+++ Vicentino – Cade dal tetto durante la manutenzione: operaio 51enne in condizioni critiche - facebook.com facebook